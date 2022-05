POL-DA: Bensheim: Für zwei Schachteln Zigaretten in Café eingebrochen

Lautertal (ots) - Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt jetzt die Polizei, nachdem ein Autofahrer am Montagnachmittag (30.05.) gegen die Stoßstange eines geparkten BMW fuhr und im Anschluss das Weite suchte. Der Unfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nibelungenstraße, Nähe Auf der Steinaue in Reichenbach. An dem ...

