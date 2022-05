POL-DA: Lautertal-Reichenbach: Stoßstange angefahren - Unfallverursacher fährt weg

Alsbach-Hähnlein (ots) - Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt am frühen Montagmorgen (30.5.) hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter gegen 2 Uhr die Tür des Marktes in der Neuen Bergstraße auf und betraten den Verkaufsraum. Dort angekommen entwendeten sie unter ...

mehr