POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Kirchentür während Andacht eingeschlagen/Zeugen gesucht

Bickenbach (ots) - In einem Einfamilienhaus in der Hartenauer Straße haben am vergangenen Wochenende derzeit noch unbekannte Kriminelle einen Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter über die Terrassentür des Anwesens am Samstag (28.5.) in der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 6.30 Uhr Zugang zu dem aktuell in Renovierung ...

