Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Mörfelden-Walldorf: Flucht vor der Polizei endet im Wald

Rüsselsheim / Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 18-Jähriger und sein 16 Jahre alter Mitfahrer müssen sich nach einer Verfolgungsfahrt am Montagabend (16.05.) in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Stadtpolizei meldete das Auto des Rüsselsheimers gegen 19.45 Uhr der Polizei, nachdem es sich einer Kontrolle entzogen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Flucht ergriffen hatte. Unter anderem wurden an mehreren Kreuzungen rote Ampeln ignoriert. Am Waldweg in Rüsselsheim konnten zwei Polizeistreifen den Wagen schließlich aufnehmen, der Fahrer reagierte aber auch hier nicht auf Blaulicht, Anhaltezeichen oder Lautsprecherdurchsagen. Stattdessen flüchtete er mit bis zu 100 km/h durch den Wald in Richtung Raunheim, über den Flughafen bis nach Mörfelden-Walldorf. In einer Sackgasse endete schließlich die Flucht des 18-Jährigen vor einem dortigen Wildtor. Zuvor musste sich ein Fußgänger noch mit einem Sprung zur Seite retten. Fahrer und Beifahrer konnten letztendlich durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der fehlende Führerschein vermutlich Grund für das Verhalten des jungen Mannes war. Darüber hinaus erstatteten die Polizisten auch Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges.

