Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: E-Gitarre aus Lagerraum gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle haben eine E-Gitarre aus einem Lagerraum in der Ostendstraße gestohlen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die Unbekannten am späten Sonntagabend (8.5.), gegen 22 Uhr, unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Lagerraums. Dort entwendeten sie eine E-Gitarre der Marke "Fender" und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

