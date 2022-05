Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eich: Baustelle im Visier Krimineller

Pfungstadt-Eich (ots)

Eine Baustelle "In den Eichen" geriet im Tatzeitraum zwischen Freitag (6.5.) und Montag (9.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie einen Handrüttler des Herstellers "Bomag". Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf über 4000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell