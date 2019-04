Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Weißer BMW im Fokus Krimineller

Seeheim (ots)

Ein in der Odenwaldstraße abgestellter weißer BMW geriet am Samstag (30.3.) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr in den Fokus Krimineller. Die Täter schlugen die Dreieckscheibe des Autos ein, verschafften sich so Zugang zum Inneren und bauten das Navigationssystem sowie das Radio aus. Insgesamt verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Wert der Beute dürfte deutlich höher ausfallen. Die Kripo in Darmstadt nimmt unter der Telefonnummer 06151/969-0 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

