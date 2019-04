Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Waffen, Drogen und gestohlenes Mobiltelefon bei Kontrolle sichergestellt

Reinheim (ots)

Bei einem Einsatz am Freitagabend (29.03.) haben Polizeikräfte in einer Spielhalle in der Darmstädter Straße und bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung Waffen, Drogen und Diebesgut sichergestellt. Mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie zwei Hundeführern wurde das Anwesen gegen 22.20 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsucht. Hintergrund der Maßnahmen war ein Verfahren des Kommissariats 34 wegen des Verdachts des Drogenhandels gegen einen 27-jährigen Reinheimer. Bei der Razzia überprüften die Beamtinnen und Beamten insgesamt 27 Personen. Vier Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen entdeckten die Ordnungshüter Kleinstmengen Rauschgift, Schlagstöcke, Messer sowie Feinwaagen und ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur Herkunft des Diebesgutes, dauern noch an.

