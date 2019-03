Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: Weißer Mercedes-Kastenwagen nach Unfallflucht auf der L 3318 gesucht

Michelstadt (ots)

In einer Linkskurve auf der Landesstraße 3318 fuhr am Dienstagmorgen (5.3) ein weißer Mercedes-Kastenwagen weiter in Richtung Vielbrunn, nachdem es zur seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden Renault kam. Der Außenspiegel des Renault wurde dabei zerstört. Zusätzlich blieben Eindellungen an der Karosserie zurück. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro.

Die Polizei in Erbach sucht Zeugen, die gegen 8.10 Uhr den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten weißen Mercedes geben können. Telefon: 06062 / 9530.

