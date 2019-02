Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Mercedes Cabrio an mehreren Stellen zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Auf etwa 2000 Euro Schaden wird eine Cabrio-Besitzerin wohl erst einmal sitzen bleiben, nachdem sie am Dienstagmorgen (26.2) gegen 8 Uhr den Schaden an ihrem Mercedes entdeckt hat. Das schwarze Cabriolet wurde am Montagmorgen (25.2) "Im Wingert" geparkt. Mit einem Gegenstand ist an beiden Fahrzeugseiten und am Heck der Lack zerkratzt worden. Möglicherweise steht diese Sachbeschädigung mit einem Vorfall in Zusammenhang, der sich am letzten Donnerstagmittag (21.2) in der Straße "Auf der Beune" ereignet hat. Die Motorhaube wurde an dem Tag mit Wachsmalstifte beschmiert.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nehmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Viernheim (DEG) entgegen. Telefon: 06204 / 974717.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell