Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Blumengeschäft/Alarmanlage vertreibt Kriminelle

Nauheim (ots)

Ein Blumengeschaft in der Berzallee geriet in der Nacht zum Mittwoch (27.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen zunächst durch ein Fenster in das Gebäude ein und lösten hierbei anschließend die Alarmanlage des Betriebs aus. Die ungebetenen Besucher traten daraufhin unverrichteter Dinge ohne Beute wieder den Rückzug an.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell