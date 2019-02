Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Zwei Kälber verenden bei Brand

Reichelsheim-Eberbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.02.) kam es gegen 06.50 Uhr in Reichelsheim-Eberbach zu einem Brand eines sogenannten Kälberiglus in einem Kuhstall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich das Stroh in einem der Iglus entzündet, eventuell durch eine heruntergefallene Wärmelampe. Durch die Brand- und Rauchentwicklung verendeten zwei Kälbchen in dem abgeschmolzenen Plastikiglu, welches durch die Feuerwehr abgelöscht und somit eine größere Brandentwicklung verhindert werden konnte. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte durch den Brand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.

Alexander Lorenz, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

