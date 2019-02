Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Geldbeutel im Einkaufscenter gestohlen

Diebin mit blond grauen Haaren gesucht

Heppenheim (ots)

Eine etwa 60 Jahre alte schlanke Frau, die mit einer grauen Jacke, hellen Jeanshosen und Turnschuhe bekleidet war, hat am Freitagmittag (22.2) ein Portemonnaie aus einer Handtasche gezogen. Der Diebstahl passierte um kurz nach 12 Uhr in dem Bekleidungsgeschäft des Einkaufscentrums in der Tiergartenstraße. Die Fremde rempelte scheinbar zufällig die später Bestohlene im Bereich der Umkleidekabine an. Nachdem die Unbekannte, die ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben soll, verschwunden war, fiel der Diebstahl des Portemonnaies mit 40 Euro und Ausweispapieren auf.

Wer Hinweise zu der gesuchten Diebin mit blond grauem Pagenkopf geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Heppenheim (K 21/ 22). Telefon: 06252 / 7060.

