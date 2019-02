Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Spielautomaten geknackt

Wald-Michelbach (ots)

Das Münzgeld in noch nicht bekannter Höhe haben Kriminelle am Freitag (22.2) aus insgesamt drei Geldspielautomaten gestohlen. Die Täter haben dafür am frühen Morgen, zwischen 2 Uhr und 9 Uhr, mit massiver Gewalt ein gesichertes Fenster eines Cáfes in der Ludwigstraße aufgebrochen.

Die Ermittler der Polizeistation Wald-Michelbach nehmen unter der Rufnummer 06207 / 94050 Hinweise entgegen.

