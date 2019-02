Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Dieb zapft zirka 200 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (20.-21.02.) gelang es Dieben zirka 200 Liter Diesel aus einem Lastwagen abzuzapfen. Der weiße LKW der Marke MAN war am Straßenrand in der Robert-Bosch-Straße abgestellt. Nach ersten Ermittlungen, öffneten die Diebe den unverschlossenen Tankdeckel. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von zirka 240 Euro.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt zu melden.

