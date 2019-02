Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 85-Jährige lässt Schlüssel stecken/Über 1600 Euro für Türöffnung-Polizei ermittelt wegen Wucher

Kelsterbach (ots)

Über 1600 Euro verlangte ein Schlüsseldienst am Donnerstagabend (21.02.) von einer 85 Jahre alten, in einem Mehrfamilienhaus in Kelsterbach wohnenden Frau, für eine Türöffnung. Die 85-Jährige, die ihren Schlüssel versehentlich von innen stecken ließ und ihre Tür anschließend zuzog, verständigte über eine 0800-Rufnummer einen Schlüsseldienst mit Sitz in Nordrhein-Westfalen und entrichtete nach Erledigung der Arbeit den geforderten Betrag.

Sie wendete sich später an die Polizei. Die Beamten des Kriminalkommissariats K 23 in Rüsselsheim ermitteln nun wegen des Verdachts des Wuchers gegen die Firma.

Aus gegebenem Anlass und weil es immer wieder vorkommt, dass dubiose Firmen auch andere Dienstleistungen, wie Elektro-Notdienste oder Rohrreinigung anbieten und dann auffällig hohe Summen von Kunden verlangen, weist die Polizei auf Folgendes hin:

Unbekannte, nichtregionale Firmen aus dem Internet sollten Sie kritisch betrachten und bei der Suche nach Firmen darauf achten, dass sie mit ortsansässigen Nummern hinterlegt sind und der Kontakt direkt mit einem Mitarbeiter der Firma und nicht mit einem Callcenter erfolgt.

Suchen Sie sich ortsansässige Firmen aus und speichern Sie sich für zukünftigen Bedarf bereits im Mobiltelefon die Nummer.

Kosten für die Anfahrt und die Leistung bereits telefonisch oder spätestens vor Ort vorab klären.

Nach der Öffnung keine Rechnung unterschreiben, die nicht überprüft wurde und insbesondere überhöhte Rechnungen nicht sofort oder nicht vollständig begleichen.

Bei Nötigung oder Druck Unterstützung bei Nachbarn oder Bekannten holen oder die Polizei rufen.

