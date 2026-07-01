Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260701-1-pdnms- Update- Brand einer Lagerhalle in Neumünster-Löscharbeiten dauern weiter an

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Neumünster und der Polizeidirektion Neumünster

Dienstagmorgen kam es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Wrangelstraße 34, in Neumünster. (Siehe 260630-1-pdnms- Gegenwärtiger Brand einer Lagerhalle in Neumünster)

Nach derzeitigem Stand dauern die Löscharbeiten weiter an. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren führten die seit gestern laufenden Löscharbeiten zum Erfolg. Die Rauchentwicklung ist stark zurückgegangen und das Feuer ist unter Kontrolle.

Eine Person wurde durch den Brand mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Aufgrund der Löscharbeiten sind die Wrangelstraße, Fehmarnstraße und die Rügenstraße im Bereich des Brandortes weiterhin gesperrt. In diesem Bereich ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Aktuell sind zwei Bagger eingesetzt, die die Halle weiter abtragen. Durch das Löschen bestehender Glutnester kann es zu geringen Rauchentwicklungen kommen.

Der Bahnverkehr zwischen Neumünster und Hamburg ist wieder freigegeben. Auf einer Strecke von 600 Metern wird der Bereich nur in Schrittgeschwindigkeit befahren.

Die Anwohner werden weiterhin gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.

Bereits am 15.06.2026 kam es in Neumünster in der Gadelander Straße zum Brand einer Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Hallen durch dieselbe Mieterin genutzt. Dort wurden Akkumulatoren und weitere Gegenstände gelagert.

Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zur Brandursache vor.

Die Stadt Neumünster hat ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 9426888 eingerichtet.

Das Ordnungsamt der Stadt Neumünster hat die Gesamtschule Faldera, Grundschule an der Schwale, Fröbelschule, den Hauke-Haien-Kindergarten und die Kita Faldera geschlossen, da in den Außenbereichen Brandreste niedergegangen sind und diese Außenbereiche erstmal gereinigt werden müssen. Dies hat das Ordnungsamt auch für private Kindertageseinrichtungen in dem Bereich empfohlen.

Aufgrund des dichten Qualms und der Rauchwolken wurden Messungen durchgeführt. Sowie die Ergebnisse vorliegen, werden wir weiter informieren.

Lina Wuttke Polizeidirektion Neumünster, Tel: 945 2222 Stephan Beitz Stadt Neumünster, Tel.: 942 2660

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