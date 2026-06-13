Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260613-2-PDNMS-Vermisstes Kind Eckernförde

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Eckernförde (ots)

Seit dem 12.06.2026, 13.00 Uhr wird der 12 jährige Noor K. aus Eckernförde vermisst.

Der Junge wurde zuletzt am 12.06.2026 um 13.00 Uhr im Wohngebiet Sonneneck in Eckernförde gesehen. Zu dem Zeitpunkt war Noor mit einer hellen Stoffjacke mit dunklen Ärmeln bekleidet. Noor ist ca. 153 cm groß und hat dickes, lockiges schwarzes Haar. Möglicherweise ist er mit einem blau/schwarzen Fahrrad unterwegs.

Er könnte sich sowohl in Eckernförde als auch in Glückstadt aufhalten.

Wer Noor K. gesehen hat oder etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110 oder auch beim Polizeiruf 110.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

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