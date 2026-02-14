Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260214-1-pdnms Vermisste Person in Blumenthal

Bild-Infos

Download

Blumenthal ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit heute, den 14.02.2026 um 10 Uhr wird der 85 jährige Hartmut R. aus Blumenthal vermisst. Herr R. hat zuhause einen Abschiedsbrief hinterlassen, in diesem äußert er suizidale Absichten. Herr R. dürfte mit einem grauen Opel Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen RD-HR 545 unterwegs sein. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herr R. geben, wer hat ihn am heutigen Tag gesehen? Sachdienliche Hinweise auf den Aufenthaltsort und den Verbleib des Herr R. bitte an die Polizeiwache Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100 oder über die 110.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell