Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230309-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kronshagen gesucht

Kronshagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 07.03.2023 kam es um 15.15 Uhr in der Kooperpahler Allee 147a in Kronshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11 jährigen Fahrradfahrer und einem weißen PKW ( vermutlich ein Kleinbus ), bei dem der 11 jährige Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Der Fahrer des weißen PKW wollte aus einer Parkbucht in Höhe der Kooperpahler Allee 147a in den fließenden Verkehr in Richtung Ortsmitte einfahren. Hierbei übersah der Fahrer des PKW vermutlich den 11 jährigen Jungen auf dem Fahrrad, der Junge fuhr auf dem Fahrradstreifen der Kooperpahler Allee aus Richtung Eckernförde kommend in Richtung Kooperpahler Allee.

Der Fahrradfahrer konnte noch stark abbremsen, so dass es nicht zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam. Durch das starke Abbremsen verlor der Junge jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad, er strauchelte und schlug schließlich mit dem Fahrradhelm gegen den linken Außenspiegel des weißen PKW. Ein lautes Krachen war deutlich hörbar, der PKW Fahrer überhörte dies scheinbar und fuhr Richtung Ortsmitte davon.

Der 11 jährige Junge erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Außenspiegel Kopfschmerzen.

Die Polizei in Kronshagen sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls und nach dem Fahrer des weißen PKW.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kronshagen unter der Rufnummer 0431-1601730.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

