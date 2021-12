Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211222-2-pdnms Schwerlastkontrollen durch den Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster

A1 / B 205 / Neumünster (ots)

Am 21.12.2021, wurde gegen 15.00 Uhr, ein polnischer Kleintransporter auf der A1, Parkplatz Buddikate angehalten. Dieser war beladen mit insgesamt 5 Kisten, die nach Wahlstedt gefahren werden sollten. Beladeort war Mailand in Italien. Der 3,5t Kleintransporter, der lediglich 700kg (die Ladung wog bereits 3400kg!) zuladen konnte, wog insgesamt fast 7t, was einer Überladung von 94% entspricht! Dem aus der Ukraine stammenden Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn ein Bußgeld von 265EUR. Gegen den Unternehmer wird ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet.

Gegen 18.15 Uhr fiel den gleichen Beamten ein mit Gefahrgut beladenes Sattelkraftfahrzeug auf, welches mit fast 90km/h über die Bundesstraße 205, von Wahlstedt in Richtung Rickling fuhr, bei erlaubten 60km/h für große LKW. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Kollegen fest, dass dem rumänischen Fahrer auch einige notwendige Ausrüstungsgegenstände für einen Gefahrguttransport fehlten. Beladen war das Fahrzeug mit 4000kg Gefahrstoff der Klasse 8, ätzender, flüssiger Stoff und war auf dem Weg nach Dänemark. Dem Fahrer erwartet ein Bußgeld von insgesamt 430EUR und ein Punkt in Flensburg. Nachdem er sich die fehlenden Ausrüstungsgegenstände besorgt hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

