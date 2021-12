Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211217-3-pdnms Zeugenhinweise nach Ladendiebstahl, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am Freitag, den 10.12.2021 um 17.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich eine männliche Person mitsamt einem Einkaufwagen, in dem sich mehrere Flaschen mit alkoholhaltigem Inhalt befanden, den Verbrauchermarkt in der Alten Kieler Landstraße verlassen habe, ohne den Inhalt des Wagens zu bezahlen. Die männliche Person, groß und schlank, soll sich mit dem Einkaufswagen in Richtung Fähre Nobiskrug entfernt haben. Die Polizei Rendsburg bittet um Hinweise unter Tel.: 04331/208450.

