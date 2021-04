Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210416-1-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Einfamilienhäusern in Breiholz und Schülp gesucht

Breiholz / Schülp, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Donnerstag, den 15.04.2021, kam es in einem Einfamilienhaus in Breiholz in der Straße Wiesenweg und in Schülp bei Nortorf in ein Einfamilienhaus in der Straße Grünthal jeweils zu einem Einbruchdiebstahl. In beiden Fällen zertrümmerten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster, drangen dann in die tatbetroffenen Einfamilienhäuser ein und suchten nach stehlenswerten Gegenständen.

Die Tat in Breiholz ereignete sich im Zeitraum 09.30 - 14.00 Uhr. Aus dem dortigen Einfamilienhaus wurde u.a. eine Jacke und eine hochwertige Handtasche entwendet.

Die Tat in Schülp ereignete sich im Zeitraum 11.00 - 12.00 Uhr. Aus dem dortigen Einfamilienhaus wurde Schmuck entwendet.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat zu den benannten Tatzeiten in Breiholz im Wiesenweg oder in Schülp/N. in der Straße Grünthal verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind ggf. ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell