Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210415-2-pdnms Einbruch, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/In der Zeit von Freitag, 09.04.21, 17.30 Uhr bis Samstag, 10.04.21 09.00 Uhr brachen bisher Unbekannte in den Weltladen in Neumünster in der Holstenstraße ein. Dabei hebelten sie die Eingangstür auf, um in das Geschäft zu gelangen. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nahmen der/die Täter einen geringen Bargeldbetrag an sich. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen, unter der Tel. Nr.: 04321/9451111.

Michael Heinrich

