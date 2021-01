Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210122-6-pdnms Zeugen

weitere Geschädigte in Sachen Verfolgungsfahrt Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Im Zuge der weiteren Ermittlungen in Sachen Verfolgungsfahrt Rendsburg am 21.01.2021 gegen 21.20 Uhr sucht die Kriminalpolizei Rendsburg nach weiteren Zeugen oder auch Geschädigten. Die Verfolgungsfahrt von Rendsburg kommend Richtung Alt Duvenstedt und dann weiter auf die A7 dauerte bis ca. 21.50 Uhr, bevor der flüchtende 30 jährige Beschuldigte in seinem PKW Audi auf der B 203 gestoppt und festgenommen werden konnte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen aber auch nach weiteren Geschädigten, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Der Beschuldigte wurde heute dem AG Rendsburg vorgeführt und es wurde ihm der Untersuchungshaftbefehl verkündet. Er ist jetzt auf dem Weg in die Haft nach Neumünster.

