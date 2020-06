POL-NMS: 200624-2-pdnms Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach Zirkuswagen

Polizeidirektion Neumünster

Vom 28.05.2020 auf den 29.05.2020 war vom Gelände in Negenharrie ein auffälliger Zirkuswagen entwendet worden. In der Sache gab es einen Presseaufruf und auch einen Facebook-Aufruf, weiter wurde auch im Radio darüber berichtet. Dies erbrachte diverse Meldungen mit Sichtungen verschiedenster Zirkuswagen. Sämtlichen Hinweisen wurde akribisch von der Kriminalpolizei Neumünster nachgegangen. In den meisten Fällen bezogen sich die Sichtungen jedoch auf andere Zirkuswagen. Übrig blieb aber ein vielversprechend erscheinender Hinweis einer Person aus Baden-Württemberg, welcher ein solcher Zirkuswagen im Rahmen anderer Geschäfte angeboten wurde. Zu dem Anbieter war nur bekannt, dass er aus dem Raum Norddeutschland kam. In Kontakt mit dem Zeugen konnten verschiedenste kleine Hinweise erlangt werden, welche zusammengesetzt auf einen möglichen Standort des Zirkuswagens in Niedersachsen deuteten. Anschließende Ermittlungen konnten auf eine Ortschaft im östlichen Niedersachsen verdichtet werden. Unter Mithilfe der dortigen ortsansässigen Kollegen konnte aufgrund deren guter Ortskenntnisse der mögliche Standort des Wagens bestimmt werden. Eine Überprüfung der Örtlichkeit verlief dann auch positiv. Nachdem in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel ein Beschlagnahmebeschluss für den Wagen erwirkt wurde, konnte dieser an der ermittelten Anschrift noch am selben Abend sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Der Zirkuswagen kann im Anschluss an die Ermittlungen an den glücklichen Besitzer in Negernharrie wieder ausgehändigt werden.

