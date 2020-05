Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal

Rheinisch-Bergischer Kreis - Ergebnisse der intensiven Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen

Odenthal/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Gestern (07.05.) führte die Polizei RheinBerg intensive Geschwindigkeitsmessungen in Odenthal-Steinhaus auf der Scherfbachtalstraße durch. Dabei wurden bei erlaubten 50 km/h rund 1000 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden 99 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei in 16 Fällen Motorräder erwischt wurden. Die Polizei hat insgesamt 70 Verwarngelder erhoben und 29 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In 13 Fällen erwartet die Betroffenen ein Fahrverbot, darunter sind 8 Motorradfahrer. Die völlig rücksichtslosen Spitzenreiter an diesem Tag waren drei Motorradfahrer, darunter einer aus Köln mit 116 km/h, ein Bergisch Gladbacher mit 113 km/h sowie ein Siegburger mit 109 km/h.

Bei zusätzlichen kreisweiten Motorradkontrollen wurde ein Motorrad zur Geräuschmessung zu einem Sachverständigen gebracht und gegen den Halter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Das zivile Provida-Krad der Polizei war ebenfalls im Einsatz. Mit diesem wurden bei Kontrollen zwei Verwarngelder wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis zweier Motorräder erhoben, sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen einen Pkw-Fahrer wegen Geschwindkeitsüberschreitung erstattet.

Der Landrat Stephan Santelmann weist noch einmal darauf hin, dass die Polizei RheinBerg auch weiterhin intensive Geschwindigkeits- und Schwerpunktkontrollen durchführen wird, um für die Sicherheit der Bevölkerung im Rheinisch-Bergischen Kreis zu sorgen. Außerdem wird damit dafür gesorgt, dass die teils massiven Lärmbelästigungen durch zu schnelles Motorradfahren reduziert werden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell