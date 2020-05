Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrradfund, Besitzer gesucht

Rösrath (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes an der Straße In den Schlämmen fanden Polizisten am 12.04. an der dortigen Fußgängerbrücke ein Fahrrad.

Das blaue Rad der Marke Kemp Starley, Typ Flying Holland, hat auf dem Gepäckträger einen schwarzen Kindersitz. Die Besitzerin oder der Besitzer kann sich bei der Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 melden oder sich direkt an die Wache in Untereschbach wenden. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell