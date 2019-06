Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Molfsee

Kreis RD-ECK - Radfahrer schwer verletzt

Molfsee / Kreis RD-ECK (ots)

190605-3-pdnms Radfahrer schwer verletzt

Molfsee / Kreis RD-ECK. Ein 48-jähriger Radfahrer wurde Dienstag (04.06.19, 16.20 Uhr) bei einem Unfall in Molfsee schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Radfahrer den linken Radweg der Hamburger Landstraße in Richtung Kiel befahren, als der Fahrer (23) eines Sprinters aus Richtung Kiel kommend, nach rechts in den Lindenweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen, der Sprinterfahrer einen Schock. Die Polizei in Molfsee bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 04347 / 3350 zu melden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell