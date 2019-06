Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rieseby

Kreis RD-ECK - Neue Telefontechnik

Rieseby / Kreis RD-ECK (ots)

190603-3-pdnms Neue Telefontechnik für die Polizei Rieseby

Rieseby / Kreis RD-ECK. Die Polizeistation in Rieseby erhält eine neue Telefontechnik. Aus diesem Grunde ist die Dienststelle vom 4. bis zum 6. Juni 2019 via Festnetz (04355/510) nicht erreichbar. Im Bedarfsfall rufen Sie die Polizei in Eckernförde unter 04351 / 9080 an. In dringenden Fällen wählen Sie den Ruf 110.

