Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Gaststätteneinbruch "In der Au" Polizei Eberbach ermittelt und bittet um Hinweise

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter über ein aufgewuchtetes Fenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte "In der Au" ein. Aus dem Thekenraum ließen sie Bargeld aus einer Kassette sowie ein älteres iPhone samt Ladekabel mitgehen. Die Gesamtdiebstahlshöhe dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Bereits vor rund zwei Wochen verzeichnete der Geschädigte einen Einbruch in sein Lokal.

Tatzeit dürfte zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr gewesen sein.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Beamten des Polizeireviers Eberbach unter Tel.: 06271/92100 zu informieren.

