Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190521-3-pdnms Vermehrte Fahrraddiebstähle

Neumünster (ots)

Neumünster/Im Stadtgebiet von Neumünster ist in den letzten drei Monaten eine starke Zunahme von Fahrraddiebstählen zu verzeichnen. Vermehrt werden auch hochwertige Fahrräder, darunter auch Pedelecs (E-Bikes), entwendet. Oftmals werden diese Räder nur mit Schlösser ab-/angeschlossen, die keine ausreichende Sicherung gegen Diebstahl bieten. Des Weiteren kommt hinzu, dass nicht alle Fahrraddiebstählen bei der Polizei angezeigt werden. So können später ermittelte Gegenstände, wie Fahrräder, Schlösser, nicht zugeordnet werden und erschweren dadurch die Ermittlungsarbeit der Polizei. Die Polizei fragt daher, wem diese Fahrradschlösser gehörten und ist in diesem Zusammenhang ein Fahrrad entwendet worden? Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 04321/9451111.

