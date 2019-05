Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190521-2-pdnms Zeugenaufruf

Fockbek (ots)

Fockbek/Am Montag den 20.05.19 um 07.00 Uhr kam es an der Bundestraße 202, in Höhe Garlbek, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem erwachsenen Fußgänger und zwei jugendlichen Mofafahrern. Die erwachsene Person soll zuvor mehrfach bewusst auf die Fahrbahn gelaufen sein, so dass PKW-Fahrer gezwungen wurden, stark abzubremsen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Tel. 04331/208450 zu melden.

