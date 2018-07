POL-E: Essen: Tödlicher Unfall auf der Stauderstraße - Verkehrskommissariat ermittelt - Sachverständige vor Ort - 3. Verkehrsunfalltoter

Essen (ots) - 45327 E-Stoppenberg: Heute Morgen ereignete sich auf der Stauderstraße, Ecke Josef-Hoeren-Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Containerfahrzeug und zweier Fußgängerinnen. Gegen 8 Uhr prallte das Containerfahrzeug, welches von der Josef-Hoeren-Straße nach links auf die Stauderstraße abbiegen wollte, gegen die beiden Fußgängerinnen (31/7). Die 31-Jährige geriet unter dem LKW und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Noch vor Ort starb die Essenerin an den Folgen des Verkehrsunfalls. Das 7-jährige Kind, die Tochter der Verunglückten, wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt und in ein Essener Krankenhaus gebracht. Vor Ort gaben Zeugen an, dass die Mutter augenscheinlich kurz vor dem Zusammenstoß geistesgegenwärtig ihr Kind auf den Gehweg stieß und dadurch möglicherweise schlimmere Verletzungen verhindern konnte. Der Fahrer des LKWs (49) sowie Zeugen erlitten einen schweren Schock. Notfallseelensorger wurden alarmiert und kümmerten sich um die Beteiligten. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Beamte den Bereich großräumig. Ermittler des Verkehrskommissariats übernahmen die Unfallaufnahme, unterstützt durch einen unabhängigen Sachverständigen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zur Laufrichtung der Fußgängerinnen oder zur Ampelschaltung kurz vor dem Unfall sagen können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 3 unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell