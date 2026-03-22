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POL-RTK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger aus Idstein

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Bad Schwalbach (ots)

Aus Idstein wird die 17-jährige Rayan Ali Omar vermisst.

(kd) Rayan ist etwa 155 cm groß, hat dunkle Haare und eine schlanke Statur. Sie trägt einen pinkfarbenen Schleier, der ihren Kopf und Körper bedeckt, ein graues Kopftuch mit Muster sowie eine schwarz-weiß karierte Jacke. Rayan wurde zuletzt am 19.03.2026, gegen 17 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in Idstein gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Sollten Sie Rayan irgendwo sehen oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort haben, informieren Sie bitte die Polizei in Idstein unter 06126/93940 oder den Notruf 110.

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