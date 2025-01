PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ PKW überschlägt sich bei Alleinunfall +++

Bad Schwalbach (ots)

65510 Hünstetten-Oberlibbach, B417 zwischen der Abfahrt Hünstetten-Oberlibbach und Idstein-Ehrenbach

Sonntag, den 05.01.2025, 07:50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf schneebedeckter Fahrbahn ein Alleinunfall auf der B417 zwischen den Abfahrten Hünstetten-Oberlibbach und Idstein-Ehrenbach. Hierbei kam eine 46-jährige Fahrzeugführerin in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500,00 Euro.

