PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Keller +++ Fußgänger angefahren +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Gegenstände aus Keller gestohlen, Schlangenbad, Im Wiesengrund, Dienstag, 04.01.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 06.01.2022, 20:45 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Donnerstagabend haben Unbekannte in Schlangenbad den Keller eines Mehrfamilienhauses aufgesucht und aus diesem mehrere Gegenstände, darunter ein Fahrrad gestohlen. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem in der Straße "Im Wiesengrund" gelegenen Haus und brachen dort das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages auf. Aus dem Kellerabteil stahlen sie unter anderem ein Fahrrad, Werkzeug und Weinflaschen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrem Diebesgut gelang ihnen im Anschluss unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Donnerstag, 06.01.2022, 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Fußgänger in Bad Schwalbach beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 18:30 Uhr beabsichtigte ein 32-jähriger Bad Schwalbacher die Straße "Am Kurpark" in Höhe des Amtsgerichtes zu überqueren. Hier nutzte der Mann den dortigen Fußgängerüberweg. Als sich der Mann inmitten der Straße befand, näherte sich eine 58-jährige Eltvillerin mit ihrem Porsche aus Richtung der Emser Straße und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fußgänger zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der Bad Schwalbacher leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

3. Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag, 11.01.2022: Bundesstraße 42, Gemarkung Oestrich-Winkel

Donnerstag, 13.01.2022: Bad Schwalbach, Emser Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell