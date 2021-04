PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frische Graffiti in Idstein +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Graffitisprayer in Idstein unterwegs, Idstein, Seelbacher Straße und Veitenmühlberg, Donnerstag, 15.04.2021

(fe) Einer Streife der Polizeistation Idstein fielen am Donnerstagvormittag mehrere frische Beschädigungen durch Graffiti im Bereich Idstein auf. Insgesamt 15-mal sprayten die unbekannten Täter mutmaßlich in der Nacht zum Donnerstag in der Seelbacher Straße und am Veitenmühlberg rosafarbene Buchstaben auf verschiedene Untergründe. Dabei wurde sieben Mal die Fahrbahn, eine Parkbank, eine Straßenlaterne, ein Stromkasten und eine Gebäudewand verunstaltet. Die Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: (06126) 9394-40 mit der Polizeistation in Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Blitzerreport,

(fe) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: B260, Gemarkung Heidenrod

Freitag: L3033, Gemarkung Lorch

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell