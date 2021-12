Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.21 (2)

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich heute Mittag auf dem Zubringer von der B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Um 12:35 Uhr befuhr ein 68-Jähriger aus der Kurstadt den Zubringer von der B 27 in Richtung der Nordbrücke. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach rechts auf die L 3239 (Nordbrücke) abzubiegen, musste verkehrsbedingt aber abstoppen. Die nachfolgende 20-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Eine 36-jährige Mitfahrerin in ihrem Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Unfall beim Einparken

Um 11:57 Uhr beabsichtigte heute Vormittag eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra in der Luisenstraße in Eschwege rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei streifte sie einen dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In den Abend- /Nachtstunden vom 15./16.12.21 kam es wiederholt zu Farbschmierereien in Witzenhausen. Unbekannte sprühten auf eine Fassade eines Betriebsgebäudes eines dort ansässigen Busunternehmens zwei farbige Pinguine sowie einige Schriftzüge auf. Der Tatort liegt in Richtung des Fußweges "Auf der Mühlengelster". Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

