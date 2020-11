Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.11.20

EschwegeEschwege (ots)

Wildunfall

Auf der Fahrt von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode kam es gestern Abend, um 18:54 Uhr, zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw einer 34-jährigen Witzenhäuserin erfasst wurde. Das verletzte Tier lief anschließend davon; an dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Um 14:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-Jähriger aus Eschwege mit einem Mountainbike den Verbindungsweg vom Eschweger Stadtteil "Heuberg" kommend in Richtung Oberhone. Als er links an einer 66-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, die in gleicher Richtung zu Fuß spazieren ging, vorbeifahren wollte, kam es zum Zusammenstoß beider. Die Fußgängerin wurde an der linken Körperseite verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer wurde am linken Unterarm leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 80 EUR angegeben.

Unfall im Begegnungsverkehr

Zu einer Berührung mit den Außenspiegeln kam es am gestrigen Nachmittag, um 14:20 Uhr, auf der L 3224 zwischen Langenhain und dem Gut Laudenbach. Beteiligt waren der Pkw eines 66-Jährigen aus Rotenburg/ Fulda und eines 49-Jährigen aus Weißenborn. Schaden: ca. 200 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Straße "Buschweide" in Niederhone wurde ein grüner Citroen Berlingo durch unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Auf dem Fahrzeug wurde blaue Farbe auf die Windschutzscheibe und die Scheibe der Fahrertür hinterlassen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23.11.20, 21:00 Uhr und dem 24.11.20, 06:45 Uhr. Hinweise: 05651/9250.

