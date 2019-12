Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.12.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unbekannte Täter beschädigen zwei Kraftfahrzeuge; Schaden 1250 Euro

Bereits am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in Sontra zwei geparkte Pkw`s mutwillig beschädigt und dadurch einen Schaden von insgesamt 1250 Euro angerichtet. Die Polizei in Sontra sucht nun Zeugen des Geschehens.

Zwischen Samstagabend, 23.00 Uhr und Sonntagmorgen, 08.30 Uhr haben die Täter zwei am Glück-Auf-Platz in Sontra abgestellte Autos mutwillig beschädigt. In Mitleidenschaft gezogen wurden dabei ein schwarzer Ford, bei dem die Täter die Fahrerseite verkratzten. Bei dem einem grauen Peugeot brachten die Täter ebenfalls einen langen Kratzer auf der Fahrerseite auf, beschädigten aber außerdem noch den linken Außenspiegel.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nr. 05653/9766-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt Spiegel von Pkw ab und flüchtet

In der Zeit von Mittwochabend, 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Sontra bei einem geparkten Pkw den Außenspiegel abgefahren und anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei in Sontra sucht nun Zeugen.

Der durch den Unfall beschädigte Pkw, ein schwarzer VW Lupo eines 26-Jährigen aus Eschwege, stand in der Schloßstraße in Sontra ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der flüchtige, unbekannte Unfallfahrer beschädigte bei dem VW dann den linken Außenspiegel. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nr. 05653/9766-0 entgegen.

