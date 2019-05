Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 20.05.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Bereits am 15.05.2019 zwischen 09.30 und 16.00 Uhr wurde in der Lessingstraße/Ecke Goethestraße in Meinhard-Frieda eine Hecke mit 4 Lebensbäumen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich wollte der Verursacher in dem Bereich mit einem größeren Fahrzeug wenden und beschädigte dabei dann die Hecke. Der Sachschaden an der Hecke wird auf ca. 800.-EUR beziffert. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Am 17.05.2019 gg. 16.25 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit 4 Beteiligten in Ringgau-Datterode in der Leipziger Straße in Höhe der Tankstelle. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau war auf der Leipziger Straße aus Richtung B 27 kommend und in Fahrtrichtung Netra unterwegs und hatte offenbar zu spät bemerkt, dass 3 in gleicher Richtung vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten. Dadurch, dass der 54-jährige nahezu ungebremst auf den Pkw einer 56-jährigen Frau aus Söhrewald auffuhr, wurde deren Pkw auf den davor befindlichen Pkw eines 50-jährigen aus Weißenborn geschoben und dieser wiederum auf den Pkw eines 52-jährigen aus Paderborn. Bei dem Unfall entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 17000.-EUR. Zudem wurden der 54-jährige aus Ringgau und der 50-jährige aus Weißenborn bei dem Aufprall leicht verletzt.

-2- Einbruchsdiebstähle in Schulen

Am vergangenen Wochenende in einem nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum waren sowohl das Berufliche Gymnasium in Eschwege, als auch die Anne-Frank-Schule in Eschwege das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Im beruflichen Gymnasium verschafften sich die unbekannten Täter auf noch nicht abschließend geklärtem Wege Zugang zum Schulgebäude und verschafften sich im Gebäude dann gewaltsam Zugang zur Cafeteria und dem Büro des Hausmeisters. Bei einer weiteren Tür zum Sekretariat im Bereich des OG scheiterten dann die Aufbruchsversuche der Täter. Aus der Cafeteria wurden bei dem Einbruch insgesamt 4 Paletten mit Energy-Drinks im Warenwert von ca. 200.-EUR entwendet, der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 3000.-EUR.

Bei der Anne-Frank-Schule versuchten unbekannte Täter über den Schulhof ebenfalls gewaltsam in die Cafeteria einzubrechen, scheiterten aber an drei verschiedenen Zugangstüren mit ihren Aufbruchsversuchen. Der Sachschaden wird hier auf ca. 2000.-EUR geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell