Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Missbrauch von Notrufen

Gaggenau (ots)

In der vergangenen Nacht hielten zwei junge Männer die Polizei auf Trab. Insgesamt acht Mal riefen sie offenbar grundlos über eine Telefonzelle in der Stadtmitte den Notruf und die Polizei in Gaggenau an. Durch die Anrufe kam es zu mehreren Einsätzen, die alle ins Leere liefen. Noch in der Nacht konnten zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren im Stadtgebiet dingfest gemacht werden, welche für die Anrufe verantwortlich gewesen sein dürften. Sie sehen nun einem Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen entgegen. /sk

