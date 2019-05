POL-ESW: Aktuelle Pressemitteilung der Polizeidirektion Werra-Meißner

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallzeit: Mittwoch, 15.05.2019, 11.30 Uhr Unfallort: Gemarkung Wehretal-Hoheneiche, B 27, zwischen Wichmannshausen und Rondell

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 27 in Höhe der Fußgängerbrücke Hoheneiche. Hier wollte ein vorausfahrender Lkw, der in Richtung Eschwege fuhr, nach rechts auf das dortige Baustellengelände abbiegen und scherte dafür zunächst nach links aus. Diesen Umstand übersah die 61-jährige Fahrerin des nachfolgenden Pkw und versuchte rechtsseitig an dem Lkw vorbeizufahren. Nachdem die Pkw-Fahrerin neben dem Lkw war, zog dieser nach rechts. Hierbei kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge bei dem ein Sachschaden von 5.000,-EUR entstand.

Einbruchdiebstahl

Tatzeit: Dienstag, 14.05.19, 19.15 Uhr - Mittwoch, 15.05.2019, 11.00 Uhr Tatort: 37269 Eschwege, Am Werratalsee, Campingplatz Unbekannte Täter entwendeten aus dem Bistro des Knaus Campingeländes in Eschwege eine Registrierkasse mit geringem Bargeldbestand. Hierzu verschaffte sich der/die Einbrecher Zugang über ein gekipptes Toilettenfenster in das Gebäude, bei dem zuvor ein angebrachtes Fliegengitternetz zerschnitten wurde.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra -- Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallzeit: Mittwoch, 15.05.2019, 08.15 Uhr Unfallort: 37235 Hessisch Lichtenau, Biegenstraße

Eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Waldkappel musste in der Biegenstraße in Hess. Lichtenau zunächst aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs hinter einem geparkten Pkw warten. Bei dem Versuch das geparkte Fahrzeug im Anschluss zu passieren, touchierte die 53-jährige Waldkapplerin mit ihrem Fahrzeug das abgeparkte Auto. An beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von 3.000 ,- EUR.

Polizei Witzenhausen

