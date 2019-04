Polizei Eschwege

POL-ESW: Wildunfälle

Eschwege (ots)

Um 05:27 Uhr befuhr heute früh ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die B 452 in Richtung Reichensachsen. Ca. 100 Meter nach der Einmündung zum "Himmelreich" kam plötzlich ein Reh aus dem Straßengraben gesprungen und wurde von dem Pkw erfasst. Das Tier verendete an der Unfallstelle; Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Mit einem Wildschwein kollidierte bereits am Ostermontag ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankfurt am Main. Um 21:55 Uhr befuhr der 75-Jährige die L 3459 zwischen Stadthosbach und Thurnhosbach, als das Wildschwein die Fahrbahn querte und den Pkw streifte. Das Tier lief anschließend weiter und hinterließ am Fahrzeug einen Sachschaden von ca. 500 EUR.

