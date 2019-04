Polizei Eschwege

POL-ESW: Exhibitionist

Eschwege (ots)

Gestern Vormittag wird eine exhibitionistische Handlung aus Wanfried angezeigt. Gegen 11:10 Uhr entblößte sich eine unbekannte männliche Person vor einer 28-Jährigen aus Wanfried in der Nähe des Wanfrieder Schwimmbades auf einem Feldweg in Richtung Kalkhof. Der Mann lief dort zunächst in "Badeklamotten" und bat die Geschädigte darum, ein Foto zu machen, wobei er sich dabei entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Er zog sich dann wieder an und lief über die dortige Fußgängerbrücke in Richtung Wanfried davon. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er trug eine schwarze Badehose / Badeanzug, ein lila T-Shirt und eine Sonnenbrille. Weiterhin hat er schwarze kurze lockige Haare und einen 3-Tage-Bart. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

