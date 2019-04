POL-ESW: Pressemeldung-Erstmeldung "Wohnhausbrand"

Polizei Eschwege

Am frühen Donnerstagmorgen gg. 01.30 Uhr wurde die Leitstelle Werra-Meißner von einem Anwohner in Witzenhausen aus der Straße Unter den Bückenbergen darüber verständigt, dass in einem gegenüberliegenden Wohnhaus Feuerschein und Rauchschwaden wahrzunehmen seien. Die daraufhin entsandten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stellten dann vor Ort fest, dass es in dem besagten Haus im 1. OG aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch gekommen war. Die Decke zum Untergeschoss war größtenteils schon durchgebrannt. Nachdem die Feuerwehren aus Witzenhausen und Hundelshausen die Brandstelle unter Kontrolle hatten und der Brand gelöscht war, wurde das Gebäude nochmals gänzlich abgesucht. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein bereits seit mehreren Jahren unbewohntes Haus, welches z.T. auch sanierungsbedürftig ist. Laut erster Einschätzung der Feuerwehr liegt der entstandene Gebäudeschaden zwischen 30000.- und 50000.-EUR. Bezüglich der Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat in Eschwege die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird nachberichtet.

