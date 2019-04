Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.04.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag zw. 07.30 Uhr und 12.35 Uhr wurde in Bad Sooden-Allendorf in der Straße Am Brauhaus der Pkw einer 25-jährigen aus Treffurt beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte bei dem geparkten Pkw den linken Außenspiegel gestreift und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf ca. 250.-EUR beziffert. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 oder an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug beschädigt Laterne

Am Donnerstagmittag gg. 12.45 Uhr streift ein 59-jähriger aus Ganderkese in Witzenhausen beim Abbiegen von der Straße Kespermarkt nach links in die Walburger Straße mit seinem Sattelzug bzw. dem nach rechts ausschwenken Sattelauflieger eine Straßenlaterne. Dabei entstand Sachschaden an der Laterne in Höhe von 200.-EUR.

