POL-ESW: Pressebericht 16.04.2019

Eschwege (ots)

Unfall mit 2 Leichtverletzten

Gestern Nachmittag gg. 16.25 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Kreisstraße K 12 aus Richtung Aue kommend, in Richtung Frieda. Ausgangs einer Rechtskurve geriet der 20-jährige mit seinem Pkw zu weit nach links, kam schließlich von der Fahrbahn ab und geriet auf die linke Bankette. Dabei kam der 20-jährige dann mit seinem Pkw ins Schleudern, touchierte einen Baum und überschlug sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug. In einem angrenzenden Feld kam der Pkw dann auf dem Dach zum Liegen. Der 20-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mittels RTW zur weiteren Versorgung ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 10000.-EUR. Zudem wurde durch den Unfall ein Leitpfosten beschädigt.

Unfallflucht

Im Laufe des gestrigen Tages wurde in Eschwege in der Straße Wendische Mark ein massiver Hausüberstand mit Blechverkleidung und Regenabschlussrinne beschädigt. Da die Beschädigung in einer Höhe von ca. 320 cm entstanden ist, ist davon auszugehen, dass als verursachendes Fahrzeug ein Lkw bzw. Sattelauflieger in Betracht kommt. Vermutlich hat das verursachende Fahrzeug zuvor die tegut-Filiale an der Wendische Mark beliefert. Neben dem Schaden am Haus, der mit ca. 1000.-EUR beziffert wird, müsste auch das verursachende Fahrzeug im Heckbereich beschädigt sein. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Auffahrunfall

Am Gestrigen Nachmittag gg. 16.45 Uhr befuhren ein 55-jähriger LKW-Fahrer und ein 23-jähriger Klein-Lkw Fahrer die Bundesstraße 27 aus Richtung Wichmanshausen kommend, in Richtung Hoheneiche. Als der 55-jährige LKW-Fahrer nach rechts auf ein Baustellengebiet abbiegen wollte, erkannte dies der 23-jährige zu spät, und fuhr auf den vorausfahrenden LKW auf. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 3500 EUR.

