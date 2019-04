Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.04.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

2 x Fahrraddiebstahl

Bereits am 10.04.2019 zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein Fahrrad vom Gelände des Knaus Campingplatzes in Eschwege. Das besagte Fahrrad, Marke MIFA, Farbe: stahlgrau, Größe: 26-er, war zum Tatzeitpunkt in der Nähe des DLRG abgestellt. An dem Fahrrad waren zudem an Sattel und Lenker noch bunte Taschen angebracht. Der Wert des ca. 8 Jahre alten Rades wird noch auf etwa 150.-EUR taxiert.

Zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr und Montagmorgen, 07.55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Meinhard-Frieda ebenfalls zu einem Fahrraddiebstahl. Hier wurde von unbekannten Tätern ein Mountainbike der Marke Univega, Modell X-Fighter 1.0 in der Farbe grün/gelb von einem Hofgrundstück entwendet. Der Wert des Rades beträgt 200.-EUR.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner - Pressestelle-; POK Först

